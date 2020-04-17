شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. حكم الزكاة على حيازة قطعة الأرض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

رد أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حكم الزكاة على حيازة قطعة الأرض

وجاء ذلك ردًا على سؤال تضمن : لدي أرضين أحدهما بنيت عليها استراحة والأخرى اتربص بها ارتفاع سعرها ثم أبيعها فهل عليهما زكاة؟

وقال الشيخ : الأرض الأولى ليس لها زكاة إنما الأرض الثانية لها زكاة لأنه أراد بيعها في المستقبل.