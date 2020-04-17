شاهد.. حكم الزكاة على حيازة قطعة الأرض

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):رد أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حكم الزكاة على حيازة قطعة الأرض
وجاء ذلك ردًا على سؤال تضمن : لدي أرضين أحدهما بنيت عليها استراحة والأخرى اتربص بها ارتفاع سعرها ثم أبيعها فهل عليهما زكاة؟
وقال الشيخ : الأرض الأولى ليس لها زكاة إنما الأرض الثانية لها زكاة لأنه أراد بيعها في المستقبل.
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