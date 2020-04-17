شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الأمانة تضبط معملاً مخالفاً لذبح الدجاج بداخل استراحة شمال الطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

ضبطت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية السيل الصغير الفرعية"، وبمساندة أمنية، استراحة بشمال المحافظة وفي نطاق فرعها، تحتوي على معمل لذبح الدجاج بصورة غير نظامية، وبدون رخصة.

ويأتي ذلك مُخالفة للقرار بمنع محلات ذبح الدجاج، وذلك تماشياً مع متابعة تطبيق الإجراءات المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا.

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ورصدَ مراقبو البلدية أثناء مباشرتهم حظائر للدواجن، وعدم التقيد بالاشتراطات الصحية، حيث جرى تطبيق لائحة الجزاءات البلدية.