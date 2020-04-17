شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم استخدام حبوب منع الدورة في رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حكم استخدام النساء حبوب منع الدورة في رمضان.
وأضاف الخثلان خلال حواره في برنامج " يستفتونك " عبر قناة الرسالة:" لا بأس أن تستخدم النساء حبوب منع الدورة في رمضان بشرط ألا يسبب لها ضررا ".
وأوضح الخثلان أن " الضرر يحدده الطبيب المختص، فإذا قال الطبيب إن حبوب منع الدورة تضر بصحة النساء فلا بأس من استخدامها ".
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