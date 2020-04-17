تفعيل كاميرات للكشف عن درجات الحرارة للأشخاص أثناء الدخول للمسجد النبوي

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): فعلت وكالة شؤون المسجد النبوي كاميرات تعمل للكشف عن درجات الحرارة للأشخاص أثناء الدخول للمسجد النبوي . فعلت وكالة شؤون المسجد النبوي كاميرات تعمل للكشف عن درجات الحرارة للأشخاص أثناء الدخول للمسجد النبوي . وأوضحت وكالة شؤون المسجد النبوي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : إن هذه الكاميرات تعمل وفق تقنية الذكاء الاصطناعي.

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