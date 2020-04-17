شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المرور: تصريح التنقل خاص لحامله فقط ولا يشمل مرافقيه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضحت الإدارة العامة للمرور أن تصريح التنقل خاص لحامله فقط ولا يشمل مرافقيه.

ونشرت إدارة المرور مقطع فيديو يوضح أن تصريح التنقل خاص لحامله فقط ولا يشمل مرافقيه، مما أثار إعجاب وإشادة المواطنين بالإجراءات الوقائية التي تتخذها المملكة.

وكان مصدر مسؤول بوزارة الداخلية شدد على أهمية مراجعة وتحديد أعداد المصرح لهم بالتنقل من منسوبي القطاعات الحيوية والعاملين في الأنشطة المستثناة من منع التجول، حيث عملت الوزارة على تحديث نماذج " تصاريح التنقل خلال فترة المنع " للفئات المستثناة من تعليمات منع التجول.

ولفت إلى أنه تم اعتماد نموذج موحد للعمل بموجبه، وتتولى كل جهة حكومية إصدار التصاريح اللازمة لمنسوبيها أو منسوبي القطاعات التابعة أو المرتبطة بها للذين تتطلب حاجة العمل الفعلية والضرورية والملحة حصولهم عليها، وتوثق التصاريح من قبل الجهة المختصة بوزارة الداخلية، كما تقوم كل جهة حكومية بإصدار تصاريح للعاملين في القطاع الخاص الذي تشرف عليه وتوثيقها من قبلها ومن قبل وزارة الداخلية.