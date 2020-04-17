شكرا لمتابعة خبر عن "المطلق" يعلق على "زواج بلا عرس ومن دون معازيم في زمن كورونا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

بارك المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، لعروسين أقاما زواجًا مختصرًا دون حضور معازيم وإقامة حفل زفاف داعيًا إلى مساندتهما وتهنئتهما والإشادة بموقفهما ومبادرتهما والدعاء لهما.

جاء ذلك خلال رده على سؤال في برنامج "فتاوى" على القناة السعودية، عن عروسين لم يقيما حفل زفاف بسبب كورونا لكنهما لم يسلما من عتب أقاربهما وخصوصًا النساء.

ورد الشيخ قائلا : "أولاً نقول لهذه السائلة، مبروك أنت ظفرت بحبيبك ماذا عليك من الناس! فهم لا يعجبهم شيء!".

وأضاف : "هل تحبين أن تقيمي زواجك ويدخل التاريخ بسبب وقوع إصابات أو وفيات لا قدر الله بين المدعوين بكورونا؟!".