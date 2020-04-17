شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الداخلية: بتعاونكم نعبر إلى بر الأمان (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى): نشرت وزارة الداخلية، مقطع فيديو، يكشف الجهود التي يقوم بها رجال الأمن لتطبيق الإجراءات الإحترازية. نشرت وزارة الداخلية، مقطع فيديو، يكشف الجهود التي يقوم بها رجال الأمن لتطبيق الإجراءات الإحترازية. وأوضحت الوزارة في المقطع، أن رجال الأمن دروع منيعة في الأزمات والمحن، بكل عزم نصون العهد ونحمي الوطن، مضيفة: " بتعاونكم نعبر إلى بر الامان " .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الداخلية: بتعاونكم نعبر إلى بر الأمان (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.