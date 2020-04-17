“الداخلية” تنفذ حكم القَتل حداً بحق المعتدي على إحدى الفرق الاستعراضية في موسم الرياض

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نفذت وزارة الداخلية اليوم الخميس، حكم القتل (حد الحرابة) بأحد الجناة في مدينة الرياض.

وقالت الداخلية، إن المدعو عماد عبدالقوي المنصوري -يمني الجنسية- ارتكب هجوما إرهابيا مسلحا بآلة حادة على إحدى الفرق الاستعراضية المشاركة في موسم الرياض، وطعن أفراد الفرقة وأحد حراس الأمن، وروع الناس وأثار الفوضى والرعب في الحضور.

وأضافت أن الجاني أقدم على فعلته بتكليف من أحد قادة تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن وأقر بانتمائه لذلك التنظيم واشتراكه معه في القتال.

وأبانت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك شرعي تضمن إدانته بما نسب إليه شرعاً.

وأوضحت أنه لكون فعله تضمن إفساداً وحملاً للسِلاح ومحاولة لسفك الدماء المعصومة وتخويفاً للآمنين واعتداء على الأموال والحرمات والعبث بأمن الوطن، ولأن ما أقدم علية يعد ضرباً من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، فقد تم الحكم عليه بإقامة حد الحرابة وأن تكون عقوبته القَتل.

وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، ومن المحكمة العليا، وصدر الأمر الملكي القاضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بإقامة حد الحرابة بحق الجاني المذكور.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك تؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويروعهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

