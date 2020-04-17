شاهد.. رسالة «أمن الدولة» للمواطنين والمقيمين بشأن منع التجول

أهابت رئاسة أمن الدولة، اليوم الخميس، بالمواطنين والمقيمين، الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الاحترازية المطبقة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مُثمنةً لهم تعاونهم، من أجل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

بثت رئاسة أمن الدولة، عبر تويتر، رسالة قالت فيها: إن سلامة الإنسان واجب وطني واجتماعي، تتضافر فيه الجهود من أجل حفظ النظام.

وتابعت: لأمن وسلامة المجتمع تشارك قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة في تطبيق أمر منع التجول، وعل مدار الساعة تباشر القوات المشاركة عددًا من المهام الأمنية والإنسانية في المواقع المسندة إليها في مختلف مدن ومحافظات المملكة.

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وأضافت: تهيب رئاسة أمن الدولة بالمواطنين والمقيمين، الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية، مثمنة لهم تعاونهم من أجل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

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