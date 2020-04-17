إجراءات صارمة لتعقيم وتطهير سكن العمالة الوافدة بوادي الدواسر

دعت اللجنة المشكلة لمتابعة وتقييم مقرات سكن العمالة الوافدة في محافظة وادي الدواسر، إلى أهمية إتباع الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأجرى ممثلو اللجنة، اليوم الخميس، جولة على عدد من المجمعات السكنية، تضم أكثر من 3000 عامل، أكدوا ضرورة تعقيم وتطهير السكن مرة كل أسبوع كحد أدنى.

وشددت اللجنة أيضًا على ضرورة تنظيف وتطهير دورات المياه والأسطح البيئية وأماكن التلامس مرتين في اليوم، مؤكدة أن تكون كل المطهرات المستخدمة في عمليات التعقيم والتطهير معتمدة من هيئة الغذاء والدواء، مع التأكد من توافر مطهر كحولي لليدين بشكل كافٍ بالغرف ووضعها في أماكن بارزة في مناطق التجمع والممرات والمداخل، والتأكد من تنظيف فلاتر المكيفات ومراوح الشفط بالمطابخ بشكل دوري.

من ناحيته، أوضح محافظ وادي الدواسر فهد بن عبد الله المسعود، أن هذه الإجراءات تأتي بتوجيه من أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز؛ لضمان السلامة الصحية للمجتمع بمكوناته كافة، وذلك عبر اتخاذ كل التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وانطلاقًا من مسؤولية منشآت القطاع الخاص تجاه العمالة.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

باستثناءات معدودة.. وزارة الصحة تُعلِّق حضور الإداريين إلى العمل

الداخلية تمدد صلاحية الهوية الوطنية المنتهية.. وتطالب الجهات المعنية باعتمادها