التحالف: 100 اختراق حوثي لوقف إطلاق النار خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، استمرار اختراقات تمارسها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لوقف إطلاق النار، والتي وصلت إلى 100 اختراف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف التحالف، أن الاختراقات شملت الاعمال العدائية العسكرية؛ باستخدام كل أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة، بينما يلتزم التحالف باستمرار بوقف إطلاق النار وندعم جهود ومساعي المبعوث الخاص لليمن، وتطبيق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات.