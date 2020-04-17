تعليم النماص يطلق مبادرة أنت كفو بـ 25 ألف ريال

أطلقت إدارة التعليم بمحافظة النماص مبادرة "أنت كفو" لطلابها البنين والبنات في 7 مجالات متنوعة (الرسم التشكيلي، التصوير، رسالة مرئية، أفضل تغريدة، التصميم، الخط، وأبطال رياض الطفال) حيث تتمحور المسابقة حول دوت الخليج وما تقوم به الجهات كافة من أدوار حول جائحة كورونا وبعض اللمحات الدينية والشعبية خصوصا في مسابقة التصوير .

وأوضح مدير تعليم النماص عمر بن هجاد الغامدي أن هذه المبادرة تأتي للأنشطة الطلابية المنزلية بحيث يكون طلاب وطالبات تعليم النماص على تواصل مستمر بالأنشطة والمسابقات التي يتجاوز مجموع جوائزها خمسة وعشرون ألف ريال.

وتأتي المبادرة لتظهر جمال ونوعية مهارات الطلاب والطالبات في المجالات المذكورة. وأضاف الغامدي أنه تم تشكيل اللجان لتنفيذ هذه المبادرة واستقبال المشاركات من خلال بريد إلكتروني يحمل اسم المبادرة والتي سيكون آخر موعد لاستقبال المشاركات يوم غد السبت، وإعلان النتائج يوم الثلاثاء المقبل عبر حساب إدارة التعليم على منصة تويتر.