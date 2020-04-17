تعليم النماص يطلق مبادرة أنت كفو بـ 25 ألف ريال

وأوضح مدير تعليم النماص عمر بن هجاد الغامدي أن هذه المبادرة تأتي للأنشطة الطلابية المنزلية بحيث يكون طلاب وطالبات تعليم النماص على تواصل مستمر بالأنشطة والمسابقات التي يتجاوز مجموع جوائزها خمسة وعشرون ألف ريال.
وتأتي المبادرة لتظهر جمال ونوعية مهارات الطلاب والطالبات في المجالات المذكورة. وأضاف الغامدي أنه تم تشكيل اللجان لتنفيذ هذه المبادرة واستقبال المشاركات من خلال بريد إلكتروني يحمل اسم المبادرة والتي سيكون آخر موعد لاستقبال المشاركات يوم غد السبت، وإعلان النتائج يوم الثلاثاء المقبل عبر حساب إدارة التعليم على منصة تويتر.
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