السعودية اليوم / جامعة الجوف تقدم 72966 جلسة افتراضية على نظام الكولابوريت استفاد منها 21709 من طلابها



سكاكا 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واس

أوضحت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بجامعة الجوف، أهم العمليات المنجزة منذ بداية التحول إلى التعليم عن بُعد، حيث بلغ عدد الجلسات الافتراضية المقدمة على نظام الكولابوريت 37209 جلسات، فيما بلغت الجلسات الافتراضية المسجلة 35757 جلسة افتراضية بمدة إجمالية بلغت 1052020 ساعة، وصل متوسط الحاضرين فيها من قبل طلبة الجامعة 35697 مرة، وبلغ عدد الحاضرين الفرديين 16446 طالباً وطالبة، في حين بلغ إجمالي عمليات الدخول إلى نظام بلاك بورد من قبل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس 908790 عملية، وبلغ إجمالي عدد المرشدين بالجامعة 944 مرشداً ومرشدة، قدموا 2169 جلسة إرشادية استفاد منها 12709 طلاب وطالبات، كما بلغت طلبات الدعم الفني 2245 طلباً.

وبلغ إجمالي الطلبة الذين واصلوا تعليمهم من خلال الجلسات الافتراضية 21709 طلاب وطالبات ، تلقّوا دروسهم ومحاضراتهم من قبل 1280 عضو هيئة تدريس، من خلال 7927 مقرراً دراسياً، وبلغ إجمالي عمليات تسجيل الدخول إلى نظام بلاك بورد من قبل طلبة الجامعة خلال شهر مارس 499808 مرات، و35659 من قبل أعضاء هيئة التدريس من الجنسين، فيما بلغت مرات تسجيل الدخول على النظام من قبل الطلبة لشهر أبريل الجاري 347041 مرة و26283 مرة من قبل أعضاء هيئة التدريس.

وبينت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم بجامعة الجوف عن بُعد أن إجمالي الجلسات الافتراضية المقدمة خلال الأسبوع الأول على نظام الكولابوريت بلغت 6042 جلسة، فيما بلغت الجلسات الافتراضية المسجلة 5798 جلسة، بمدة إجمالية للجلسات بلغت 12512 ساعة، وبلغ إجمالي متوسط الحضور فيها من قبل طلبة الجامعة 31966 مرة، ووصل عدد الحاضرين الفرديين 14276 طالباً وطالبة، وبلغت لوحات النقاش 7230 لوحة نقاش، كما شهد النظام عمليات تسجيل دخول يومي لحوالي 18396 مستخدماً، فيما بلغت التقييمات في النظام 26139 تقييماً، ووصل عدد الملفات المستعرضة 43553 ملفاً، إضافة إلى تقديم 369 خدمة دعم فني للطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

في حين بلغت الجلسات الافتراضية المقدمة خلال الأسبوع الثاني 8087 جلسة، وبلغت الجلسات الافتراضية المسجلة 7901 جلسة افتراضية، وبلغ عدد الساعات الدراسية 26103 ساعات، وبلغ متوسط الحضور الأسبوعي فيها من قبل طلبة الجامعة 38859 مرة، ووصل عدد الحاضرين الفرديين 17121 طالباً وطالبة، وبلغت لوحات النقاش 22358 لوحة نقاش، وتم تسجيل الدخول على النظام لقرابة 18990 مستخدماً، فيما بلغت التقييمات في النظام 74518 تقييماً، ووصل عدد الملفات المستعرضة على نظام بلاك بورد 88471 ملفاً، إضافة إلى تقديم 531 خدمة دعم فني للطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

وبلغ إجمالي الجلسات الافتراضية المقدمة خلال الأسبوع الثالث 8221 جلسة افتراضية، وبلغت الجلسات الافتراضية المسجلة 8057 جلسة افتراضية، بمدة إجمالية للجلسات بلغت 24678 ساعة، وبلغ متوسط الحضور الأسبوعي فيها من قبل طلبة الجامعة 39668 مرة، فيما بلغ عدد الحاضرين الفرديين فيها 17785 طالباً وطالبة، وبلغت لوحات النقاش 30169 لوحة نقاش، كما شهد النظام تسجيل علميات دخول يومي لقرابة 19852 مستخدماً، فيما بلغت التقييمات في النظام 125394 تقييماً، ووصل عدد الملفات المستعرضة على نظام بلاك بورد 93050 ملفاً، بالإضافة إلى تقديم 473 خدمة دعم فني للطلبة وأعضاء هيئة التدريس، فيما بلغ عدد الجلسات الافتراضية المقدمة خلال الأسبوع الرابع 7415 جلسة افتراضية.

وبلغت الجلسات الافتراضية المسجلة 7015 جلسة افتراضية، وبلغ عدد الساعات الدراسية 22502 ساعة، فيما بلغ عدد الحضور الأسبوعي من قبل طلبة الجامعة 38484 مرة، بينما بلغ عدد الحاضرين الفرديين 17997 طالباً وطالبة، كما بلغت لوحات النقاش 36010 لوحات نقاش، وشهد النظام تسجيل دخول يومي لحوالي 19855 مستخدماً، فيما بلغت التقييمات في النظام 130839 تقييماً، وبلغت الملفات المستعرضة 155228 ملفاً، بالإضافة إلى تقديم 471 خدمة دعم فني للطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

و الأسبوع الخامس شهد جلسات افتراضية بلغ عددها 7444 جلسة افتراضية، وبلغت الجلسات الافتراضية المسجلة 6986 جلسة افتراضية، بعدد ساعات دراسية 19407ساعات، وبلغ إجمالي الحضور الأسبوعي من قبل طلبة الجامعة 29513 مرة، ووصل عدد الحاضرين الفرديين فيها 15049 طالب وطالبة، وبلغت لوحات النقاش 51432 لوحة نقاش، كما شهد النظام تسجيل دخول يومي لقرابة 19969 مستخدماً، فيما وصلت التقييمات على النظام 197567 تقييماً، وبلغت الملفات المستعرضة 156404 ملفات، بالإضافة إلى تقديم 401 خدمة دعم فني للطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

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