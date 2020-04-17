السعودية اليوم / رئاسة المسجد النبوي تفعّل كاميرات حرارية تكشف درجة حرارة الأشخاص في أثناء دخولهم المسجد النبوي



المدينة المنورة 23 شعبان 1441هـ الموافق 16 أبريل 2020م واس

فعّلت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي كاميرات حرارية كاشفة لدرجات الحرارة للأشخاص في أثناء الدخول للمسجد النبوي التي تعمل على تحديد قياس 25 شخصا بنفس الوقت بدقة عالية على بعد مسافة 9 أمتار تلقائيًا بلا توقف إضافة إلى إعطاء تقارير مباشرة مرئية ومسموعة لكل فرد .

وتعمل الكاميرات الكاشفة على حفظ وتخزين صور الأشخاص ودرجات حرارتهم في ذاكرة التخزين المخصصة لها لمدة شهر من التقاطها بحيث يمكن الرجوع لها عند الحاجة مع إمكانية ربطها مباشرة مع المتخصصين ومتابعتها عن بعد عبر الشاشات وأجهزة الجوال .

وتأتي هذه الخدمة ضمن الإجراءات الاحترازية لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي للوقاية والحد من انتشار جائحة

// انتهى //

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المدينة المنورة 23 شعبان 1441هـ الموافق 16 أبريل 2020م واسفعّلت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي كاميرات حرارية كاشفة لدرجات الحرارة للأشخاص في أثناء الدخول للمسجد النبوي التي تعمل على تحديد قياس 25 شخصا بنفس الوقت بدقة عالية على بعد مسافة 9 أمتار تلقائيًا بلا توقف إضافة إلى إعطاء تقارير مباشرة مرئية ومسموعة لكل فرد .وتعمل الكاميرات الكاشفة على حفظ وتخزين صور الأشخاص ودرجات حرارتهم في ذاكرة التخزين المخصصة لها لمدة شهر من التقاطها بحيث يمكن الرجوع لها عند الحاجة مع إمكانية ربطها مباشرة مع المتخصصين ومتابعتها عن بعد عبر الشاشات وأجهزة الجوال .وتأتي هذه الخدمة ضمن الإجراءات الاحترازية لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي للوقاية والحد من انتشار جائحة كورونا المستجد وحرص ورعاية من ولاة الأمر - حفظهم الله - ، وضمن توجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ومتابعة وكيل الرئيس العام الدكتور محمد بن أحمد الخضيري .// انتهى //00:54ت م0236

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