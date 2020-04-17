السعودية اليوم / أمانة تبوك تواصل توعيتها ومراقبتها لسائقي التطبيقات الإلكترونية وتغلق إحدى المطاعم المخالفة بالمنطقة



تبوك 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واس

تواصل أمانة منطقة تبوك توعيتها ومتابعتها الميدانية لسائقي التطبيقات الإلكترونية وسائقي المطاعم بشكل يومي ، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، من أجل ضمان وصول الأطعمة للمستهلكين بشكل آمن وفق أعلى الاشتراطات الاحترازية المتبعة في مثل هذه الحالات ، جنبا إلى جنب لعمليات الإصحاح البيئي وأعمال الرقابة الصحية التي تتضمن الرش والتعقيم وغسيل الأرصفة ومراقبة الأسواق من خلال الفرق الميدانية التي تعمل على مدار الساعة بالمنطقة ، كما تمكنت في ذات الصدد من ضبط وإغلاق أحد المطاعم المخالفة للاشتراطات الصحية بالمنطقة .

وأوضحت الأمانة أن فرق الرقابة تواصل أعمالها الرقابية والتوعوية في نقاط التفتيش المنتشرة في المنطقة لمتابعة السائقين ، إلى جانب إحكام الرقابة على المطاعم ومحال بيع الأغذية وأسواق النفع العام ، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي حرصاً منها على سلامة المواطنين والمقيمين، إلى جانب تفعيل جميع وسائل الوقاية لمنع انتقال الأمراض المعدية، ورفع الكفاءة الصحية، وذلك ضمن الإجراءات لمواجهه خطر فيروس

وأكدت الأمانة أن أعمال الرقابة مستمرةً على مدار الساعة لتكثيف الجولات الميدانية مع توجيه المعنيين باستخدام السبل الكفيلة بعمليات التعقيم ومداومة أعمال الإصحاح البيئي، إضافة إلى تكليف المراقبين الصحيين بأخذ التعهد اللازم على المطاعم أو السوبر ماركت أو المجمعات التجارية لوضع المعقمات وتوفير الأقنعة وغيرها , مؤكدة أنها لن تتهاون بالتعامل مع المخالفين فيما يخص الصحة العامة، داعية المواطنين والمقيمين إلى التكاتف معها في الإبلاغ عن أي محل لا يتقيد بالتعليمات والاشتراطات الصحية بالاتصال على الرقم 940.

// انتهى //

00:40ت م

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تبوك 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واستواصل أمانة منطقة تبوك توعيتها ومتابعتها الميدانية لسائقي التطبيقات الإلكترونية وسائقي المطاعم بشكل يومي ، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، من أجل ضمان وصول الأطعمة للمستهلكين بشكل آمن وفق أعلى الاشتراطات الاحترازية المتبعة في مثل هذه الحالات ، جنبا إلى جنب لعمليات الإصحاح البيئي وأعمال الرقابة الصحية التي تتضمن الرش والتعقيم وغسيل الأرصفة ومراقبة الأسواق من خلال الفرق الميدانية التي تعمل على مدار الساعة بالمنطقة ، كما تمكنت في ذات الصدد من ضبط وإغلاق أحد المطاعم المخالفة للاشتراطات الصحية بالمنطقة .وأوضحت الأمانة أن فرق الرقابة تواصل أعمالها الرقابية والتوعوية في نقاط التفتيش المنتشرة في المنطقة لمتابعة السائقين ، إلى جانب إحكام الرقابة على المطاعم ومحال بيع الأغذية وأسواق النفع العام ، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي حرصاً منها على سلامة المواطنين والمقيمين، إلى جانب تفعيل جميع وسائل الوقاية لمنع انتقال الأمراض المعدية، ورفع الكفاءة الصحية، وذلك ضمن الإجراءات لمواجهه خطر فيروس كورونا وأكدت الأمانة أن أعمال الرقابة مستمرةً على مدار الساعة لتكثيف الجولات الميدانية مع توجيه المعنيين باستخدام السبل الكفيلة بعمليات التعقيم ومداومة أعمال الإصحاح البيئي، إضافة إلى تكليف المراقبين الصحيين بأخذ التعهد اللازم على المطاعم أو السوبر ماركت أو المجمعات التجارية لوضع المعقمات وتوفير الأقنعة وغيرها , مؤكدة أنها لن تتهاون بالتعامل مع المخالفين فيما يخص الصحة العامة، داعية المواطنين والمقيمين إلى التكاتف معها في الإبلاغ عن أي محل لا يتقيد بالتعليمات والاشتراطات الصحية بالاتصال على الرقم 940.// انتهى //00:40ت م0234

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