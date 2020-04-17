

ظهران الجنوب 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واس

وقف محافظ ظهران الجنوب محمد بن فلاح القرقاح اليوم، على التدابير والاحترازات الوقائية والأمنية للحد من انتشار فيروس

وتفقد القرقاح نقاط التفتيش الأمنية في مراكز الثويلة، التي أكد بعد تفقدها أن هذه الجولة تأتي وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، في إطار اهتمامه بنشر الوعي، والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، من منطلق حرص سموه على تطبيق الإجراءات والاحترازات التي اتخذتها الدولة للحفاظ على سلامة الجميع من جائحة كورونا، داعياً الجميع إلى الالتزام والتقيد بهذه الإجراءات الهادفة إلى سلامتهم وذويهم، وللحد من انتشار الفيروس , منوهاً في الوقت ذاته بوعي المواطنين والمقيمين وتفهمهم وحرصهم على مساندة قيادتهم باتباعهم التعليمات والإرشادات، وهو الأمر الذي سيجنبنا جميعاً بعد توفيق الله وعونه هذا البلاء.

// انتهى //

00:37ت م

0233



ظهران الجنوب 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واسوقف محافظ ظهران الجنوب محمد بن فلاح القرقاح اليوم، على التدابير والاحترازات الوقائية والأمنية للحد من انتشار فيروس كورونا بالمحافظة، والتأكد من توفر المستلزمات الصحية والطبية، والمواد الاستهلاكية الأخرى، وتطبيقها للتعليمات الواردة من الجهات المعنية.وتفقد القرقاح نقاط التفتيش الأمنية في مراكز الثويلة، التي أكد بعد تفقدها أن هذه الجولة تأتي وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، في إطار اهتمامه بنشر الوعي، والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، من منطلق حرص سموه على تطبيق الإجراءات والاحترازات التي اتخذتها الدولة للحفاظ على سلامة الجميع من جائحة كورونا، داعياً الجميع إلى الالتزام والتقيد بهذه الإجراءات الهادفة إلى سلامتهم وذويهم، وللحد من انتشار الفيروس , منوهاً في الوقت ذاته بوعي المواطنين والمقيمين وتفهمهم وحرصهم على مساندة قيادتهم باتباعهم التعليمات والإرشادات، وهو الأمر الذي سيجنبنا جميعاً بعد توفيق الله وعونه هذا البلاء.// انتهى //00:37ت م0233

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ ظهران الجنوب يقف على التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ومكافحته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.