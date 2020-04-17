السعودية اليوم / لجنة تنظيم سكن العمالة للتصدي لـ "كورونا" في وادي الدواسر تطبق لائحة اشتراطات السكن



وادي الدواسر 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واس

دعت اللجنة المشكلة لمتابعة وتقييم مقرات سكن العمالة الوافدة في محافظة وادي الدواسر إلى أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية لسكن العمالة المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

كما شددت خلال جولة قامت بها اليوم على عدد من المجمعات السكنية تضم أكثر من 3000 عامل على ضرورة تعقيم وتطهير السكن مرة كل أسبوع كحد أدنى كما يجب تنظيف وتطهير دورات المياه والأسطح البيئية وأماكن التلامس مرتين في اليوم، ويجب أن تكون المطهرات كافة المستخدمة في عمليات التعقيم والتطهير معتمدة من هيئة الغذاء والدواء، و يتوجب التأكد من توفر مطهر كحولي لليدين بشكل كاف في الغرف ووضعه في أماكن بارزة في مناطق التجمع والممرات والمداخل، و التأكد من تنظيف فلاتر المكيفات ومراوح الشفط بالمطابخ بشكل دوري.

وأوضح محافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود أن هذه الإجراءات تأتي بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، لضمان السلامة الصحية للمجتمع بمكوناته كافة (مواطنين ومقيمين) عبر اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحد من انتشار فيروس

// انتهى //

00:25ت م

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وادي الدواسر 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واسدعت اللجنة المشكلة لمتابعة وتقييم مقرات سكن العمالة الوافدة في محافظة وادي الدواسر إلى أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية لسكن العمالة المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.كما شددت خلال جولة قامت بها اليوم على عدد من المجمعات السكنية تضم أكثر من 3000 عامل على ضرورة تعقيم وتطهير السكن مرة كل أسبوع كحد أدنى كما يجب تنظيف وتطهير دورات المياه والأسطح البيئية وأماكن التلامس مرتين في اليوم، ويجب أن تكون المطهرات كافة المستخدمة في عمليات التعقيم والتطهير معتمدة من هيئة الغذاء والدواء، و يتوجب التأكد من توفر مطهر كحولي لليدين بشكل كاف في الغرف ووضعه في أماكن بارزة في مناطق التجمع والممرات والمداخل، و التأكد من تنظيف فلاتر المكيفات ومراوح الشفط بالمطابخ بشكل دوري.وأوضح محافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود أن هذه الإجراءات تأتي بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، لضمان السلامة الصحية للمجتمع بمكوناته كافة (مواطنين ومقيمين) عبر اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID19) وانطلاقاً من مسؤولية منشآت القطاع الخاص تجاه العمالة .// انتهى //00:25ت م0231

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / لجنة تنظيم سكن العمالة للتصدي لـ "كورونا" في وادي الدواسر تطبق لائحة اشتراطات السكن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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