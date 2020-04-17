اقتصادي / اليمن تبحث مع الولايات المتحدة إعادة بناء المنظومة المالية



عدن 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 أبريل 2020 م واس

بحث وزير المالية اليمني، سالم بن بريك، اليوم، مع سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى بلاده، كريستوفر هِنزل، إمكانية تقديم الدعم الفني لوزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن، والمساعدة على إعادة بناء المنظومة المالية.

وناقش اللقاء، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، الآثار السلبية للحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة إيرانياً على الوضع الاقتصادي.

ولفت الوزير اليمني النظر إلى حاجة بلاده للدعم اللوجستي والفني في إصلاح المالية العامة للدولة، ودعم منظومة الإصلاح الضريبي الشامل.

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23:59ت م

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