السعودية اليوم / تونس تسجل 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة جديدتين



تونس 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 أبريل 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 42 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت في بيانها اليوم أن أعلى عدد من حالات الإصابة سجلت في محافظة تونس بـ 193 حالة إصابة مؤكدة و5 حالات وفاة، مشيرة إلى أن 946 شخصًا أتموا فترة الحجر الصحي الإجباري فيما تم إخضاع حوالي 3500 شخص من بين المخالطين للحالات المؤكدة المسجلة إلى هذا التاريخ للحجر الصحي الذاتي.

// انتهى //

22:51ت م

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تونس 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 أبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالتي وفاة جديدتين ، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 822 حالة مؤكدة و37 حالة وفاة .وأوضحت في بيانها اليوم أن أعلى عدد من حالات الإصابة سجلت في محافظة تونس بـ 193 حالة إصابة مؤكدة و5 حالات وفاة، مشيرة إلى أن 946 شخصًا أتموا فترة الحجر الصحي الإجباري فيما تم إخضاع حوالي 3500 شخص من بين المخالطين للحالات المؤكدة المسجلة إلى هذا التاريخ للحجر الصحي الذاتي.// انتهى //22:51ت م0214

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