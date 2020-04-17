شكرا لقرائتكم خبر عن «التخصصات الصحية»: منح تسجيل مؤقت للممارسين الصحيين والان نبدء بالتفاصيل
وتأتي هذه الخطوة ضمن المرحلة الثانية لمبادرة امتنان التي أطلقتها الهيئة خلال هذه الفترة لدعم الممارسين الصحيين والقطاع الصحي.
وأوضح مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، أن هذه الخطوة تأتي دعما من هيئة التخصصات الصحية للجهود الوطنية الكبيرة التي تبذل لمكافحة فيروس كورونا covid-19 وتقديراً لدور الممارس الصحي المهم في التصدي لهذه الجائحة، مشيراً إلى أن الهيئة حرصت على الاستفادة من جميع الوسائل الكفيلة بزيادة أعداد الممارسين الصحيين المؤهلين خلال هذه الفترة دون التنازل عن المعايير المهنية التي تضمن سلامة المرضى.
ولفت إلى أن الهيئة سترسل التسجيل المؤقت عبر البريد الإلكتروني لجميع الممارسين الصحيين الذين تقدموا بطلبات تصنيف جديدة نشطة وأحيلت طلباتهم إلى الاختبار الكتابي الإلكتروني وذلك حتى تاريخ 1-7-2020م.
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