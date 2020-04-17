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فيديو.. المطلق يعلق على زواج بلا عرس ومن دون معازيم
متابعات الخليج 365 - الرياض
دعا المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، بالبركة لعروسين أقاما زواجًا دون حضور معازيم وإقامة حفل زفاف، كما دعا الأقارب إلى مساندتهما وتهنئتهما والإشادة بموقفهما ومبادرتهما والدعاء لهما.
جاء ذلك خلال رده على سؤال في برنامج “فتاوى” على القناة السعودية، عن عروسين لم يقيما حفل زفاف بسبب كورونا لكنهما لم يسلما من عتب أقاربهما وخصوصًا النساء.
وقال الشيخ المطلق: “أولًا نقول لهذه السائلة، مبروك أنت ظفرت بحبيبك ماذا عليك من الناس! فهم لا يعجبهم شيء!”.
وأضاف : “هل تحبين أن تقيمي زواجك ويدخل التاريخ بسبب وقوع إصابات أو وفيات لا قدر الله بين المدعوين بكورونا؟!”.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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