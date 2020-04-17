حملات تطهير وتعقيم مكثفة للفروع الإيوائية بالرياض

2020-04-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

واصلت مراكز ودور الإيواء التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الفترة الماضية حملات التعقيم والرش والتطهير داخلها بشكل مكثف استمرارًا لجهودها المبذولة واستكمالًا لإجراءاتها الاحترازية في الوقاية من مخاطر انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقال مدير عام فرع وزارة الموارد والتنمية بالرياض د . يوسف السيالي إن حملات التعقيم تنفذ بشكل مجدول ومستمر وفق خطة زمنية وضعت لتتناسب مع ظروف كل فئة من فئاتها المشمولة بالرعاية من الجنسين لتشمل أرجاء جميع المراكز والدور في منطقة الرياض ومحافظاتها، بما فيها من مبانٍ ومرافق وساحات خارجية بالإضافة إلى تعقيم الأجهزة الطبية والكهربائية المستخدمة لخدمة النزلاء والمقيمين والمستلزمات الشخصية لهم وتوزيع مستلزمات الوقاية عليهم وعلى الكادر العامل معهم ، منوهًا بأن هذه الحملات تتم بواسطة أفضل أجهزة الرذاذ والتضبيب الحراري المعقمة بالإضافة إلى استخدام المطهرات والمعقمات الآمنة صحيًا ذات الأثر الفعال في مكافحة انتشار هذا الوباء.

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وأكد السيالي أن جميع هذه الحملات الموجهة والإجراءات الاحترازية تحظى بمتابعة واهتمام من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي وتهدف إلى توفير أعلى مستويات الحماية والوقاية للمستفيدين من الرعاية وفق توجيهات الدولة حفظها الله.

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