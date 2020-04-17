فيديو.. التزام بمنع التجول من المواطنين والمقيمين بمحايل

2020-04-17

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل

تفقد محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي، أمس الخميس، النقاط الأمنية بالمحافظة وذلك بحضور مساعد مدير شرطة المحافظة العقيد عبدالله بن محمد عسيري، حيث تشهد المحافظة التزامًا تامًا بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمنع التجول ابتداءً من الثالثة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، كما تجول ” الفلقي” على عدد من القرى بالمركز.



وأكد محافظ محايل المكلف أن هذه الجولة تأتي تماشيًا مع توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، لنشر الوعي ومراقبة الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، والحرص على تطبيق الأنظمة والتوجيهات التي تساهم في الحفاظ على سلامة الجميع، داعيًا الجميع إلى الالتزام والتقيد بتوجيهات القيادة الرشيدة للحد من انتشار فيروس كورونا، مثنيًا في الوقت ذاته على جميع المواطنين والمقيمين باتباعهم التعليمات والإرشادات.

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