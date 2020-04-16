شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» تشيد بمساهمة المملكة بـ 500 مليون $ لمكافحة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أشاد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، بمساهمة المملكة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لمساندة الجهود الدولية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. وكانت المملكة، والتي تتولى رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020، أعلنت مساهمتها بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لمساندة الجهود الدولية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. ويسهم هذا التبرع للمنظمات الدولية المختصة في تعزيز التأهب والاستجابة للحالات الطارئة، وتطوير أدوات تشخيصية وعلاجات ولقاحات جديدة وتوزيعها، وتلبية الاحتياجات غير الملباة فيما يتعلق بالرصد والتنسيق الدولي، وضمان توفر ما يكفي من إمدادات المعدات الوقائية للعاملين في القطاع الصحي.

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