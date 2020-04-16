كيف تحمي نفسك من كورونا داخل المصعد؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يجب على المواطنين اتباع العديد من الإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) داخل المصعد.
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ويجب ألا يزيد عدد الموجودين داخل المصعد على 2 أو 3 أفراد فقط، وذلك حتى لا يكون هناك عدد كبير يساعد في انتقال الفيروس من شخص إلى آخر.
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كما يجب أن تكون المسافة بينك وبين الشخص الذي بجوارك مترين على الأقل لضمان الوقاية من العدوى بالفيروس التاجي.
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