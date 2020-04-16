كيف تحمي نفسك من كورونا داخل المصعد؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يجب على المواطنين اتباع العديد من الإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) داخل المصعد.

للرجال أيام وللنساء أخرى.. محاربة كورونا بالطريقة الكولومبية



ويجب ألا يزيد عدد الموجودين داخل المصعد على 2 أو 3 أفراد فقط، وذلك حتى لا يكون هناك عدد كبير يساعد في انتقال الفيروس من شخص إلى آخر.

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كما يجب أن تكون المسافة بينك وبين الشخص الذي بجوارك مترين على الأقل لضمان الوقاية من العدوى بالفيروس التاجي.