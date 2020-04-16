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2020-04-17 جمعية أكناف تودع 265 ألف ريال في حسابات المستفيدين متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة “أكناف” اليوم, مبلغ 265.800 ريال في جميع الحسابات البنكية للمستفيدين من الأيتام، تمثل السلة الرمضانية.

وأوضحت الجمعية أن المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الجمعية يقارب 1329 يتيماً ويتيمة موزعين على 441 أسرة داخل المنطقة.

يذكر أن مشروع السلة الرمضانية، يهدف إلى سد احتياجات الأيتام وأسرهم الأساسية لشهر رمضان المبارك. تابع جديد أخبار فيروس تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر









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