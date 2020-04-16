أطعمة البخار هل تحمي الوزن أيام العزل ؟ متخصصة تجيب

2020-04-17

متابعات الخليج 365 - محمد داوود- جدة

أوضح المركز الاتحادي الألماني للتغذية أن للطبخ بالبخار فوائد صحية كثيرة لأنه يحافظ على الطعام أثناء الطهي ويخفف سعراته الحرارية.

وأضاف المركز أن الطهي بالبخار يحافظ على الفيتامينات والمعادن، وعلى لون وقوام الطعام، فضلًا عن الإقلال من السعرات الحرارية لغياب الحاجة إلى مواد دهنية.

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وبعرض التقرير على استشارية التغذية الدكتورة فائزة البيشي قالت لـ”متابعات الخليج 365” إن ما جاء في التقرير صحيح من الناحية العلمية، والواقع أن كثيرًا من المجتمعات الآسيوية مثل الصين والدول العالمية تعتمد على طبيخ البخار للابتعاد عن الزيوت والسعرات الحرارية، وقد يكون هذا التوجه نادرًا في المجتمعات العربية، ولكن عادة كثير من الأسر تفضل أن يكون طبق الخضار معدًا بالبخار ويضاف عليه بعض البهارات اللازمة، كما أن الأطعمة التي تقدم للمرضى عادة تكون مسلوقة.

وأكدت البيشي أنه يمكن الاستفادة من طبيخ البخار في فترة العزل كثيرًا للمحافظة على أوزان أفراد الأسرة وعدم الإسراف في تناول الدهون والسعرات الحرارية إذ إن هذا التوازن يساعد كثيرًا على حصول الجسم على العناصر المطلوبة وفقًا للمعادلة المتوازنة بمعنى ألّا تكون نسبة الدهون التي يحصل عليها الفرد أعلى من المعدلات المطلوبة وبالتالي تصبح عبئًا على الفرد وخصوصًا إذا كان لا يمارس الرياضة، وأنصح الأسر بعدم تجاهل أطعمة البخار لفوائدها العديدة.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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