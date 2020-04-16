2020-04-17

فيديو.. شخص يتعامل مع الصراف الآلي بالحجارة خوفًا من كورونا

متابعات الخليج 365 - الرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر كيف يتعامل بعض الأشخاص مع أجهزة الصراف في ظل انتشار فيروس كورونا.

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وأظهر المقطع استخدام شخص لقطع من الحجارة لضغط أزرار جهاز الصراف الآلي، في حين عمد آخر إلى استخدام ملابسه لتجنب لمس الصرّاف مباشرة.

يأتي ذلك في ظل المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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