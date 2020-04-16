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صرف الشيكات عن بعد في محاكم التنفيذ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

دشنت وزارة العدل خدمة صرف الشيكات، والتي من خلالها يتم صرف الشيك وإيداعه في حساب المستفيد دون الحاجة إلى مراجعة محاكم ودوائر التنفيذ، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار فيروس «كورونا».

وأوضحت الوزارة أن خطوات الاستفادة من الخدمة تتمثل في وصول رسالة للمستفيد بعد صدور الشيك، وذلك للتحقق من بيانات المستفيد عبر إرسال رسالة إلى الجوال المسجل في «أبشر»، وبعدها يدخل المستفيد بعض البيانات اللازمة من خلال الرابط المرفق مع الرسالة، وهي: اسم البنك، رقم الحساب البنكي ثم تأكيده، رقم الهاتف، صورة الحساب البنكي، ثم مراجعة بيانات المستفيد والتحقق منها، ثم الاعتماد واستكمال إجراءات صرف الشيك وإيداع المبلغ إلى الحساب البنكي المدخل دون مراجعة المحكمة.