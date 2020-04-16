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التعليم تحسمها: الكل ناجح

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

بعد نحو ثمانية أسابيع من رحلة التعليم عن بعد التي خاضها نحو سبعة ملايين طالب وطالبة في مدارس التعليم، وقبل 15 يوما من الموعد المقرر للاختبارات النهائية، حسمها وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أمس بإعلانه نقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية، ويعد الطلبة ناجحين في جميع المقررات لهذا الفصل دون أن يتأثر المعدل، مبينا أن ذلك يأتي استمرارا لجهود القيادة في التعامل مع الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، وبعد استكمال المناهج الدراسية عن بعد بجهد.

وأوضحت الوزارة أن عمليات التقوية لجميع المراحل والصفوف ستستمر اختياريا عبر خيارات التعليم عن بعد المتاحة في الصيف للرفع من نواتج التعلم، مشيرة إلى إطلاق عدد من المسابقات العلمية والقرآنية وتعزيز القيم الوطنية خلال رمضان المبارك وفترة الصيف سيعلن عنها لاحقا.