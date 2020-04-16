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داهمت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية السيل الصغير الفرعية"، وبمساندة أمنية، استراحة بشمال المحافظة وفي نطاق فرعها، تحتوي على معمل لذبح الدجاج بصورة غير نظامية، وبدون رخصة، وفي ذلك أصلاً مُخالفة للقرار بمنع محلات ذبح الدجاج، وذلك تماشياً مع متابعة تطبيق الإجراءات المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا.
ورصدَ مراقبو البلدية أثناء مباشرتهم حظائر للدواجن، وعدم التقيد بالاشتراطات الصحية، حيث جرى تطبيق لائحة الجزاءات البلدية، واتخاذ الإجراء النظامي مع العمالة التي تدير ذلك الموقع ومن يقف وراءها.
أمانة الطائف
شاهد.. الأمانة تداهم معملاً مخالفاً لذبح الدجاج بداخل استراحة شمال الطائففهد العتيبي الخليج 365 2020-04-16
داهمت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية السيل الصغير الفرعية"، وبمساندة أمنية، استراحة بشمال المحافظة وفي نطاق فرعها، تحتوي على معمل لذبح الدجاج بصورة غير نظامية، وبدون رخصة، وفي ذلك أصلاً مُخالفة للقرار بمنع محلات ذبح الدجاج، وذلك تماشياً مع متابعة تطبيق الإجراءات المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا.
ورصدَ مراقبو البلدية أثناء مباشرتهم حظائر للدواجن، وعدم التقيد بالاشتراطات الصحية، حيث جرى تطبيق لائحة الجزاءات البلدية، واتخاذ الإجراء النظامي مع العمالة التي تدير ذلك الموقع ومن يقف وراءها.
16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
11:42 PM
رصدت حظائر لها وجرى تطبيق الجزاءات البلدية واتخاذ الإجراء النظامي
داهمت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية السيل الصغير الفرعية"، وبمساندة أمنية، استراحة بشمال المحافظة وفي نطاق فرعها، تحتوي على معمل لذبح الدجاج بصورة غير نظامية، وبدون رخصة، وفي ذلك أصلاً مُخالفة للقرار بمنع محلات ذبح الدجاج، وذلك تماشياً مع متابعة تطبيق الإجراءات المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا.
ورصدَ مراقبو البلدية أثناء مباشرتهم حظائر للدواجن، وعدم التقيد بالاشتراطات الصحية، حيث جرى تطبيق لائحة الجزاءات البلدية، واتخاذ الإجراء النظامي مع العمالة التي تدير ذلك الموقع ومن يقف وراءها.
، شاهد.. الأمانة تداهم معملاً مخالفاً لذبح الدجاج بداخل استراحة شمال الطائف ،
المصدر : الخليج 365
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