- 1/18
- 2/18
- 3/18
- 4/18
- 5/18
- 6/18
- 7/18
- 8/18
- 9/18
- 10/18
- 11/18
- 12/18
- 13/18
- 14/18
- 15/18
- 16/18
- 17/18
- 18/18
نفذت اللجنة المشكلة لمتابعة وتقييم مقرات سكن العمالة الوافدة في محافظة وادي الدواسر، عدداً من الجولات التفتيشية على المجمعات السكنية، التي تضم أكثر من ثلاثة آلاف عامل أثناء فترة منع التجول.
وجاءت الجولات بهدف التأكد من اتباع الشروط والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وملاءمة مساكن العمال للاشتراطات المتعلقة بمساكن العمال، وذلك بمشاركة فاعلة من عدة جهات تمثلت في المحافظة والبلدية والشرطة والتجارة ومكتب العمل ومستشفى وادي الدواسر العام".
وأكدت اللجنة على ضرورة توفر مطهرات اليدين، ونظافة دورات المياه وجميع أرجاء المسكن، بما في ذلك المداخل والممرات، مع توفر الصابون في دورات المياه، ومطهرات الأسطح المطابقة للمواصفات، مع ضرورة توفير غرفة للعزل لمواجهة أي طارئ.
وشددت على منع الزحام داخل غرف السكن، وضمان التباعد الاجتماعي، إلى جانب أن يكون عدد دورات المياه مناسباً لعدد العمال.
وأوضح محافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود، أن هذه الإجراءات تأتي بتوجيه من الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، لضمان السلامة الصحية للمجتمع بمكوناته كافة (مواطنين ومقيمين) وذلك عبر اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID19) وانطلاقاً من مسؤولية منشآت القطاع الخاص تجاه العمالة.
فيروس كورونا الجديد
شاهد .. لجنة متابعة مساكن العمال تتفقد 3 آلاف عامل في "وادي الدواسر"خلف الدوسري الخليج 365 2020-04-16
نفذت اللجنة المشكلة لمتابعة وتقييم مقرات سكن العمالة الوافدة في محافظة وادي الدواسر، عدداً من الجولات التفتيشية على المجمعات السكنية، التي تضم أكثر من ثلاثة آلاف عامل أثناء فترة منع التجول.
وجاءت الجولات بهدف التأكد من اتباع الشروط والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وملاءمة مساكن العمال للاشتراطات المتعلقة بمساكن العمال، وذلك بمشاركة فاعلة من عدة جهات تمثلت في المحافظة والبلدية والشرطة والتجارة ومكتب العمل ومستشفى وادي الدواسر العام".
وأكدت اللجنة على ضرورة توفر مطهرات اليدين، ونظافة دورات المياه وجميع أرجاء المسكن، بما في ذلك المداخل والممرات، مع توفر الصابون في دورات المياه، ومطهرات الأسطح المطابقة للمواصفات، مع ضرورة توفير غرفة للعزل لمواجهة أي طارئ.
وشددت على منع الزحام داخل غرف السكن، وضمان التباعد الاجتماعي، إلى جانب أن يكون عدد دورات المياه مناسباً لعدد العمال.
وأوضح محافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود، أن هذه الإجراءات تأتي بتوجيه من الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، لضمان السلامة الصحية للمجتمع بمكوناته كافة (مواطنين ومقيمين) وذلك عبر اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID19) وانطلاقاً من مسؤولية منشآت القطاع الخاص تجاه العمالة.
16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
11:37 PM
أكدت على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بمشاركة عدد من الجهات
نفذت اللجنة المشكلة لمتابعة وتقييم مقرات سكن العمالة الوافدة في محافظة وادي الدواسر، عدداً من الجولات التفتيشية على المجمعات السكنية، التي تضم أكثر من ثلاثة آلاف عامل أثناء فترة منع التجول.
وجاءت الجولات بهدف التأكد من اتباع الشروط والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وملاءمة مساكن العمال للاشتراطات المتعلقة بمساكن العمال، وذلك بمشاركة فاعلة من عدة جهات تمثلت في المحافظة والبلدية والشرطة والتجارة ومكتب العمل ومستشفى وادي الدواسر العام".
وأكدت اللجنة على ضرورة توفر مطهرات اليدين، ونظافة دورات المياه وجميع أرجاء المسكن، بما في ذلك المداخل والممرات، مع توفر الصابون في دورات المياه، ومطهرات الأسطح المطابقة للمواصفات، مع ضرورة توفير غرفة للعزل لمواجهة أي طارئ.
وشددت على منع الزحام داخل غرف السكن، وضمان التباعد الاجتماعي، إلى جانب أن يكون عدد دورات المياه مناسباً لعدد العمال.
وأوضح محافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود، أن هذه الإجراءات تأتي بتوجيه من الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، لضمان السلامة الصحية للمجتمع بمكوناته كافة (مواطنين ومقيمين) وذلك عبر اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID19) وانطلاقاً من مسؤولية منشآت القطاع الخاص تجاه العمالة.
، شاهد .. لجنة متابعة مساكن العمال تتفقد 3 آلاف عامل في "وادي الدواسر" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. لجنة متابعة مساكن العمال تتفقد 3 آلاف عامل في "وادي الدواسر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.