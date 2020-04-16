، "صحتنا النفسية في زمن الكورونا".. دورة ينظمها تعليم مكة وتستهدف هذه الفئة ،

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انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية، تقيم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد دورة عن بعد بعنوان "صحتنا النفسية في زمن الكورونا" يقدمها الدكتور سرحان العتيبي مشرف التوجيه والإرشاد بتعليم مكة.
وتستهدف الدورة قادة المدارس ووكلاءها والمرشدين الطلابيين والمعلمين وأولياء الأمور، والتي ستنطلق يوم الأحد القادم الموافق 26 / 8 / 1441 الساعة الثامنة والنصف مساءً على برنامج ZOOM حيث ستفتح القاعة قبل موعد الدورة بنصف ساعة علماً بأن المقاعد محدودة.
وسوف تقدم خلال الدورة تكنيكات تساعد على تخفيف التوتر والقلق وتهدف للتأقلم والتكيف مع الظروف الراهنة.
فيروس كورونا الجديد
"صحتنا النفسية في زمن الكورونا".. دورة ينظمها تعليم مكة وتستهدف هذه الفئةعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-04-16
انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية، تقيم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد دورة عن بعد بعنوان "صحتنا النفسية في زمن الكورونا" يقدمها الدكتور سرحان العتيبي مشرف التوجيه والإرشاد بتعليم مكة.
وتستهدف الدورة قادة المدارس ووكلاءها والمرشدين الطلابيين والمعلمين وأولياء الأمور، والتي ستنطلق يوم الأحد القادم الموافق 26 / 8 / 1441 الساعة الثامنة والنصف مساءً على برنامج ZOOM حيث ستفتح القاعة قبل موعد الدورة بنصف ساعة علماً بأن المقاعد محدودة.
وسوف تقدم خلال الدورة تكنيكات تساعد على تخفيف التوتر والقلق وتهدف للتأقلم والتكيف مع الظروف الراهنة.
16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
11:34 PM
تستهدف قادة المدارس ووكلاءها والمرشدين الطلابيين والمعلمين وأولياء الأمور
انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية، تقيم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد دورة عن بعد بعنوان "صحتنا النفسية في زمن الكورونا" يقدمها الدكتور سرحان العتيبي مشرف التوجيه والإرشاد بتعليم مكة.
وتستهدف الدورة قادة المدارس ووكلاءها والمرشدين الطلابيين والمعلمين وأولياء الأمور، والتي ستنطلق يوم الأحد القادم الموافق 26 / 8 / 1441 الساعة الثامنة والنصف مساءً على برنامج ZOOM حيث ستفتح القاعة قبل موعد الدورة بنصف ساعة علماً بأن المقاعد محدودة.
وسوف تقدم خلال الدورة تكنيكات تساعد على تخفيف التوتر والقلق وتهدف للتأقلم والتكيف مع الظروف الراهنة.
، "صحتنا النفسية في زمن الكورونا".. دورة ينظمها تعليم مكة وتستهدف هذه الفئة ،
المصدر : الخليج 365
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