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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن حكومته بصدد التوصل لاتفاق بشأن حزمة مساعدات بقيمة تريليوني دولار، مخصصة للبنى التحتية في البلاد.
وأعرب ترامب في تصريح خلال الحفل الذي أُقيم لتكريم سائقي الشاحنات اليوم، عن ثقته في أن حكام الولايات سيكونون سعداء بالإرشادات الجديدة التي سيعلن عنها بشأن إعادة فتح الاقتصاد.
وكان الرئيس ترامب قد تحدث خلال الأسابيع الماضية أكثر من مرة عن الحاجة إلى الاستفادة من تدني معدلات الفائدة في الوقت الحالي للتوصل إلى تشريع يخصص مليارات الدولارات لإعادة بناء الطرق والجسور والمطارات وغيرها من مشروعات البنى التحتية.
ترامب
"ترامب" يؤكد أن حكومته بصدد الموافقة على حزمة مساعدات بقيمة تريليوني دولاروكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-16
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن حكومته بصدد التوصل لاتفاق بشأن حزمة مساعدات بقيمة تريليوني دولار، مخصصة للبنى التحتية في البلاد.
وأعرب ترامب في تصريح خلال الحفل الذي أُقيم لتكريم سائقي الشاحنات اليوم، عن ثقته في أن حكام الولايات سيكونون سعداء بالإرشادات الجديدة التي سيعلن عنها بشأن إعادة فتح الاقتصاد.
وكان الرئيس ترامب قد تحدث خلال الأسابيع الماضية أكثر من مرة عن الحاجة إلى الاستفادة من تدني معدلات الفائدة في الوقت الحالي للتوصل إلى تشريع يخصص مليارات الدولارات لإعادة بناء الطرق والجسور والمطارات وغيرها من مشروعات البنى التحتية.
16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
11:32 PM
مخصصة للبنى التحتية
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن حكومته بصدد التوصل لاتفاق بشأن حزمة مساعدات بقيمة تريليوني دولار، مخصصة للبنى التحتية في البلاد.
وأعرب ترامب في تصريح خلال الحفل الذي أُقيم لتكريم سائقي الشاحنات اليوم، عن ثقته في أن حكام الولايات سيكونون سعداء بالإرشادات الجديدة التي سيعلن عنها بشأن إعادة فتح الاقتصاد.
وكان الرئيس ترامب قد تحدث خلال الأسابيع الماضية أكثر من مرة عن الحاجة إلى الاستفادة من تدني معدلات الفائدة في الوقت الحالي للتوصل إلى تشريع يخصص مليارات الدولارات لإعادة بناء الطرق والجسور والمطارات وغيرها من مشروعات البنى التحتية.
، "ترامب" يؤكد أن حكومته بصدد الموافقة على حزمة مساعدات بقيمة تريليوني دولار ،
المصدر : الخليج 365
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