، "ترامب" يؤكد أن حكومته بصدد الموافقة على حزمة مساعدات بقيمة تريليوني دولار ،

محمد بن مسعود - الدمام - مخصصة للبنى التحتية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن حكومته بصدد التوصل لاتفاق بشأن حزمة مساعدات بقيمة تريليوني دولار، مخصصة للبنى التحتية في البلاد.

وأعرب ترامب في تصريح خلال الحفل الذي أُقيم لتكريم سائقي الشاحنات اليوم، عن ثقته في أن حكام الولايات سيكونون سعداء بالإرشادات الجديدة التي سيعلن عنها بشأن إعادة فتح الاقتصاد.

وكان الرئيس ترامب قد تحدث خلال الأسابيع الماضية أكثر من مرة عن الحاجة إلى الاستفادة من تدني معدلات الفائدة في الوقت الحالي للتوصل إلى تشريع يخصص مليارات الدولارات لإعادة بناء الطرق والجسور والمطارات وغيرها من مشروعات البنى التحتية.

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