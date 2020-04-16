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أفاد رئيس المعهد الإيطالي العالي للصحة سيلفيو بروزافيرو، اليوم (الخميس) بأن 90 في المئة من سكان إيطاليا لا يزالون عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وذكر "بروزافيرو" خلال مؤتمر صحفي لهيئة الدفاع المدني، أنه للحصول على مناعة القطيع، من الضروري أن يكون هناك نحو 80 في المئة من السكان تعرضوا للفيروس، لذا فإن الهدف لا يزال بعيدا جدا.
وأشار إلى انحدار منحنى الإصابات والوفيات، الذي يظهر في البيانات اليومية، مضيفاً أنه جرى إبقاء معدل انتشار الفيروس أقل من 1.فيروس كورونا الجديد إيطاليا
"بروزافيرو": 90% من سكان إيطاليا لا يزالون عرضة للإصابة بـ"كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-16
أفاد رئيس المعهد الإيطالي العالي للصحة سيلفيو بروزافيرو، اليوم (الخميس) بأن 90 في المئة من سكان إيطاليا لا يزالون عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وذكر "بروزافيرو" خلال مؤتمر صحفي لهيئة الدفاع المدني، أنه للحصول على مناعة القطيع، من الضروري أن يكون هناك نحو 80 في المئة من السكان تعرضوا للفيروس، لذا فإن الهدف لا يزال بعيدا جدا.
وأشار إلى انحدار منحنى الإصابات والوفيات، الذي يظهر في البيانات اليومية، مضيفاً أنه جرى إبقاء معدل انتشار الفيروس أقل من 1.
16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
10:24 PM
أشار إلى انحدار منحنى الإصابات والوفيات
أفاد رئيس المعهد الإيطالي العالي للصحة سيلفيو بروزافيرو، اليوم (الخميس) بأن 90 في المئة من سكان إيطاليا لا يزالون عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وذكر "بروزافيرو" خلال مؤتمر صحفي لهيئة الدفاع المدني، أنه للحصول على مناعة القطيع، من الضروري أن يكون هناك نحو 80 في المئة من السكان تعرضوا للفيروس، لذا فإن الهدف لا يزال بعيدا جدا.
وأشار إلى انحدار منحنى الإصابات والوفيات، الذي يظهر في البيانات اليومية، مضيفاً أنه جرى إبقاء معدل انتشار الفيروس أقل من 1.
، "بروزافيرو": 90% من سكان إيطاليا لا يزالون عرضة للإصابة بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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