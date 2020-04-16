شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الأمن العام يكشف الحالات المستثناة للتنقل بين المناطق (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

نشر الأمن العام، مقطع فيديو يكشف جهود مركز إدارة الأزمة بالأمن العام .

وأوضح الفيديو، أن المركز تم استحداثه وإطلاق الموقع الإلكتروني الخاص به في وقت قياسي، تيسيرًا على المواطنين والمقيمين الذين يريدون التنقل بين المناطق لوجود حالات طارئة.

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وتبيّن أن الطلب يمر في المركز عبر ثلاث مراحل، الأولى : مرحلة المراجعة ويتم فيها دراسة الطلب، ثم مرحلة التدقيق لرفع الطلب إلى القبول النهائي، ثم المرحلة الثالثة هي مرحلة القبول النهائي بعد عرضها على اللجنة المختصة للقبول أو الرفض.

وأشار إلى أنه يتم تلقي اتصالات المواطنين عبر الرقم 989، لتوضيح كافة الاستفسارات.

من جانبه، قال العميد سامي الشويرخ الشويرخ، إن الحالات المستثناة للاستفادة من طلب تصريح التنقل هي : الظروف الصحية الطارئة كإجراء عملية جراحية أو جلسة لعلاج من مرض مستعصي أو لغسيل كلوي، والظروف الإنسانية الطارئة التي تتعلق بوفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى أو ما يدخل في إطارها من ظروف .