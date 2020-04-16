شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الحبيب: أزمة كورونا قد تكون سببا في التقارب أكثر بين الزوجين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال البروفيسور واستشاري الطب النفسي طارق الحبيب إن أزمة كورونا قد تكون سببا في التقارب أكثر بين الزوجين.

ودعا الحبيب خلال حواره في برنامج " يا هلا " الأزواج والزوجات بعدم الإزعاج والخوف من كورونا المستجد، قائلا:" وجهوا الإزعاج لكورونا وليس لأنفسكم ".

وشدد الحبيب على تجنب الزوجين الفتور والمشاكل خلال فترة الحجر المنزلي، مطالبا أفراد الأسرة بالتكاتف والتلاحم.

وكانت وزارة الصحة، سجلت 42 حالة شفاء من مرض "كوفيد 19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

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وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات التي تعافت في المملكة إلى 931، وفقا لما أكده المتحدث باسم الوزارة محمد عبد العالي.

وأعلن المتحدث تسجيل 493 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5862، وتسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 79.

وشدد عبد العالي على أهمية استمرار الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وكذلك اتباع أسلوب الحياة الصحي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث إن نسبة 70 إلى 80 بالمئة من الحالات تكون لديهم أعراض بسيطة، مقابل تدهو حالة نحو 5 إلى 10بالمئة من المرضى.