شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. معماري سعودي يرمم منزل عمره 27 عام بتقنيات حديثة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف معماري سعودي معاذ اسطه، اليوم الخميس، تفاصيل ترميم منزل عمره ٢٧ عام ليتفاجأ كل من شاهده.

وقال اسطه خلال برنامج " ياهلا " : بحكم الذكريات الي عشنها في هذا المكان صعب الخروج منه، وقيمت وضع المنزل وتكلفته.

وأضاف : وجدت أن المبنى وضعه سليم واستغرق العمل سنتين وكان هو التحدي حيث كنا في المنزل وقتها، واستخدم أحدث المواد والمبنى الآن تقني ويعرف مين دخل ومين خرج حيث أنه مبنى معاصر.