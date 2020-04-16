شاهد.. نصائح لخلق أجواء روحانية واجتماعية جديدة داخل المنزل

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):قدم البروفيسور طارق الحبيب، اليوم الخميس، نصائح لخلق أجواء روحانية واجتماعية جديدة داخل المنزل.
وقال الحبيب خلال برنامج " ياهلا " : يستطيع الإنسان أن يجد ذلك في البيت ويمكن أكثر، فيمكن وضع مسجد في البيت ويجب إدارة الممل، لخلق السعادة والبهجة وخلق أشياء مختلفة في رمضان.
وأضاف : والمقصرات أركز عليها واللجوء إلى الله يمكن أن يجعل هناك روحانية واجتماعية جديدة.
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