شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. نصائح لخلق أجواء روحانية واجتماعية جديدة داخل المنزل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قدم البروفيسور طارق الحبيب، اليوم الخميس، نصائح لخلق أجواء روحانية واجتماعية جديدة داخل المنزل.

وقال الحبيب خلال برنامج " ياهلا " : يستطيع الإنسان أن يجد ذلك في البيت ويمكن أكثر، فيمكن وضع مسجد في البيت ويجب إدارة الممل، لخلق السعادة والبهجة وخلق أشياء مختلفة في رمضان.

وأضاف : والمقصرات أركز عليها واللجوء إلى الله يمكن أن يجعل هناك روحانية واجتماعية جديدة.