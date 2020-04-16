شكرا لمتابعة خبر عن رئاسة أمن الدولة توجه رسالة للمواطنين والمقيمين (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

أهابت رئاسة أمن الدولة، بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الاحترازية، مُثمنةً لهم تعاونهم؛ من أجل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

ونشرت رئاسة أمن الدولة، مقطع فيديو يكشف جهود الأمن لمتابعة الإجراءات الإحترازية، مؤكدة أن سلامة الإنسان واجب وطني ومجتمعي تضافر فيه الجهود من أجل حفظ النظام.

وتشارك قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة، لتطبيق أمر منع التجول، وتباشر القوات المشاركة عددًا من المهام الأمنية والإنسانية في مختلف مدن ومحافظات المملكة.