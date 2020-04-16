طارق الحبيب يُحلل الشخصيات التي تتعمد كسر القوانين خلال منع التجول (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):عرض البروفيسور واستشاري الطب النفسي الدكتور طارق الحبيب، تحليلًا نفسيًا للأشخاص الذين يتعمدون كسر القوانين خلال أوقات منع التجول.
وقال طارق الحبيب في لقاءه ببرنامج "ياهلا"، إن " أحيانًا يكون لدى الناس اضطراب شخصية، وهو على عدة أنواع، فهناك اضطراب شخصية الحدية المزاجية وفيها إذا انقلب المزاج يمكن أن يتخذ قرارات لا تليق به " .
وأضاف: " هناك اضطراب شخصية شبه انفصامية إذ يسلك الإنسان سلوكيات غريبة وأفكار غريبة، وهناك الشخصيات السيكوباتية الإجرامية والتي تستغل هذه الأزمات للمنافسة في إجرامها " .
وتابع: " بعض الناس يستثار عندما يرى رجال الأمن، ويجب تأديبه " ، مضيفًا: " كل هذه الأمور هي أسباب لكسر القوانين، والبعض لا يعرف أن القضية قضية أمن وطني وصحة أمة وقضية دولة " .
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