شكرا لمتابعة خبر عن طارق الحبيب يُحلل الشخصيات التي تتعمد كسر القوانين خلال منع التجول (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

عرض البروفيسور واستشاري الطب النفسي الدكتور طارق الحبيب، تحليلًا نفسيًا للأشخاص الذين يتعمدون كسر القوانين خلال أوقات منع التجول.

وقال طارق الحبيب في لقاءه ببرنامج "ياهلا"، إن " أحيانًا يكون لدى الناس اضطراب شخصية، وهو على عدة أنواع، فهناك اضطراب شخصية الحدية المزاجية وفيها إذا انقلب المزاج يمكن أن يتخذ قرارات لا تليق به " .

وأضاف: " هناك اضطراب شخصية شبه انفصامية إذ يسلك الإنسان سلوكيات غريبة وأفكار غريبة، وهناك الشخصيات السيكوباتية الإجرامية والتي تستغل هذه الأزمات للمنافسة في إجرامها " .

وتابع: " بعض الناس يستثار عندما يرى رجال الأمن، ويجب تأديبه " ، مضيفًا: " كل هذه الأمور هي أسباب لكسر القوانين، والبعض لا يعرف أن القضية قضية أمن وطني وصحة أمة وقضية دولة " .