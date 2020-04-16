شكرا لمتابعة خبر عن أمطار تتسبب في تلف محاصيل ونفوق حيوانات في الأفلاج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأفلاج (صدى): رصد مواطني محافظة الأفلاج الأضرار التى لحقت بمحاصيلهم وحيواناتهم جراء الأمطار التى هطلت أول أمس. رصد مواطني محافظة الأفلاج الأضرار التى لحقت بمحاصيلهم وحيواناتهم جراء الأمطار التى هطلت أول أمس. وبحسب أهالى جنوب البديع فقد تعرضت بعض المحاصيل للتلف، بجانب نفوق عدد من مواشيهم. Advertisements وكان الشعير والبرسيم والحبحب من أبرز المحاصيل التى تعرضت للتلف، فيما طالب عدد من المواطنين الجهات المعنية بحصر الأضرار وتعويضهم.

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