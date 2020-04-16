شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الأرصاد يرفع درجة التأهب إلى "اللون البرتقالي" ويحذر من أمطار وسيول جارفة في عدة محافظات يمنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متوسطة وغزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية والرياح الشديدة وزخات البرد على سلسلة المرتفعات الغربية من لحج جنوبا إلى صعدة شمالا وتمتد شرقا إلى الهضاب الداخلية وصولا إلى صحاري حضرموت والمهرة.

و أوضح المركز في نشرته التحذيرية باللون البرتقالي، الصادرة اليوم الخميس، أن الأمطار ستشمل الأمطار السواحل الجنوبية والشرقية مؤكداً استمرار حالة عدم استقرار الطقس على معظم المحافظات اليمنية.

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و أشار المركز إلى أن أمطار متفاوتة الشدة ما بين المتوسطة والغزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية و البرد هطلت على العديد من المحافظات الجبلية والصحراوية، يوم أمس، تدفقت على اثرها السيول في الشعاب و الوديان، خاصة محافظة مأرب، و كانت معظمها خارج نطاق محطات الرصد الجوي.

ودعا المركز المواطنين في تلك المناطق إلى أخذ الاحتياطات اللازمة جراء هطول الأمطار المصحوبة بالعواصف الرعدية وكذا من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان ومن الانهيارات الصخرية في الطرقات والمنحدرات الجبلية.

يذكر أن اللون البرتقالي يشير إلى وجود ظاهرة جوية تلزم اتخاذ الحيطة والحذر كتجنب المرور في الممرات المغمورة بالمياه، أو المرور في المنحدرات أو ضفاف الوديان، إذ يحتمل تساقط أمطار قد تؤدي إلى فيضانات.