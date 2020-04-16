بالفيديو.. 3 مراحل لتقديم استثناءات منع التجول للحالات الإنسانية والطارئة

يوصل مركز إدارة الأزمة في الأمن العام جهوده؛ لتلبية طلبات أصحاب الحالات الإنسانية والطارئة من المواطنين والمقيمين وفق المفاهيم الإنسانية، أثناء سريان أمر منع التجوال، المطبق ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

ويتم تقديم طلبات الانتقال إلى المركز؛ ليمر عبر 3 مراحل، أولها مرحلة مراجعة الطلب لدراسته وفق المبررات التي يقدمها صاحب الطلب، وتتبع ذلك مرحلة «التدقيق» خلالها تتم دراسة المرفقات ورفعها إلى المرحلة الثالثة، وهي مرحلة القبول النهائي وتشمل عرض تلك الطلبات على اللجنة المختصة؛ حيث يعمل مركز إدارة الأزمة على مدار 24 ساعة.

وقال المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ، إن الحالات المشمولة باستثناءات أمر منع التجول، تشمل الظروف الصحية الطارئة، كإجراء جلسة علاج من مرض مستعص، كالغسيل الكلوي، أو إجراء عملية كزراعة الكلى أو وفاة قريب من الدرجة الأولى، ويتطلب الأمر انتقال مقدم الطلب لأداء واجب ديني واجتماعي، مشيرًا إلى أن الاستثناءات تدخل في نظاق ذلك.

اقرأ أيضًا:

سناب الداخلية.. منصة لرفع كفاءة التواصل مع المواطنين والمقيمين