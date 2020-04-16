«رابطة العالم الإسلامي» تضع روشتة شرعية لمقاومة جائحة «كورونا»

كشفت رابطة العالم الإسلامي، اليوم الخميس، عن مجموعة من التدابير الاحترازية، التي وردت في شريعتنا الغراء، والمتبعة لمقاومة جائحة فيروس «كورونا المستجد».
وفي بيان لها، أوضحت التدابير الشرعية الواجب اتخاذها ضد جائحة «كورونا»، لافتة إلى وجوب حفظ النفس، مصداقًا لقوله تعالى: «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهكلة».
وأكد البيان، وجوب الاحتراز في حال انتشار الوباء كقوله صلى الله علية وسلم: «لا يورد ممرض على مصح»، وقوله: «إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها».
وقال البيان: «يسوغ شرعًا إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد والاكتفاء برفع الأذان»، مؤكدًا التقيد التام بما تصدره الجهات المختصة من الإجراءات الوقائية والاحترازية والتعاون معها في ذلك، امتثالًا لقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم».
وأكد البيان تقوى الله عز وجل والإلحاح في الدعاء وكثرة الاستغفار؛ لقوله تعالى: «ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسلل السماء عليكم مدرارًا ويزدكم قوة إلى قوتكم».
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