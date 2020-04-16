وزير التعليم يوضح إجراءات «حفظ حقوق المجتهدين» بعد قرار نقل الطلاب للمراحل التالية

أوضح وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، آلية حفظ حقوق الطلاب المجتهدين بعد القرار الصادر بنقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية، اعتدادًا باستكمال التعليم عن بُعد.

وقال الوزير لـ«الإخبارية»: لدينا طلاب اجتهدوا مع معلمين (عن بُعد) ولا بد أن نثمّن جهودهم ونحفظ حقوقهم، وطلاب بالثانوية العامة يرغبون في تحسين مستواهم على المستوى الأولى؛ بحيث تتاح الفرصة للطلاب الذين لم يتم تقويمهم بالفصل الدراسي الثاني للحصول على فرصة أخرى للتقويم مع بداية العام الدراسي المقبل واحتساب النتيجة الأفضل لهم.

وتابع الوزير: إن الهدف من ذلك تحقيق العدالة لجميع من يرغبون في تحسين مستواهم، مشيرًا إلى نجاح جميع الطلاب في جميع المراجل التعليمية دون استثناء، وتوجه بالشكر للمعلمين والجهاز الإداري بالوزارة على جهودهم المخلصة وتفاعلوا مع طلابهم وطالباتهم وكانوا نموذجًا في تحمل المسؤولية.

اقرأ أيضًا:

Advertisements

التعليم: تقويم المرحلة المتوسطة بداية العام الدراسي المقبل اختياري

رسميًا.. نجاح طلاب المرحلة الثانوية بالفصل الدراسي الثاني دون تأثر المعدل الدراسي سلبيًا

التعليم توضح آلية نقل «طلاب الابتدائي ورياض الأطفال» للسنوات التالية