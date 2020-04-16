«التخصصات الصحية»: «تسجيل مؤقت» للمتقدمين للتصنيف المهني دون شرط اجتياز الاختبار

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اليوم الخميس، منح تسجيل مؤقت مدته ستة أشهر لجميع الممارسين الصحيين المتقدمين بطلبات تصنيف مهني من غير اشتراط اجتياز اختبار التصنيف.

واشترطت «الهيئة» لذلك أن يقوم الممارس باستكمال إجراءات التسجيل، واجتياز الاختبار، بعد انتهاء التسجيل المؤقت، لافتة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن المرحلة الثانية لمبادرة «امتنان»، التي أطلقتها الهيئة خلال هذه الفترة لدعم الممارسين الصحيين والقطاع الصحي.

وأوضح مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، أن هذه الخطوة تأتي دعمًا من هيئة التخصصات الصحية للجهود الوطنية الكبيرة، التي تبذل لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وتقديرًا لدور الممارس الصحي الهام في التصدي لهذه الجائحة.

وأشار المتحدث، إلى أن الهيئة حرصت على الاستفادة من جميع الوسائل الكفيلة بزيادة أعداد الممارسين الصحيين المؤهلين خلال هذه الفترة؛ دون التنازل عن المعايير المهنية التي تضمن سلامة المرضى.

ولفت المتحدث، إلى أن الهيئة سترسل التسجيل المؤقت عبر البريد الإلكتروني لجميع الممارسين الصحيين، الذين تقدموا بطلبات تصنيف جديدة نشطة، وأحيلت طلباتهم إلى الاختبار الكتابي الإلكتروني، وذلك حتى تاريخ 1-7-2020م.

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وسأل المتحدث، المولى عز وجل، أن يحفظ هذا الوطن الغالي من كل سوء، وأن يوفق أبطال الصحة وجميع العاملين في القطاعات الأخرى، الذين يبذلون جهودًا عظيمة في مكافحة هذه الجائحة.

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