الشثري يوضح حكم «السلام باللسان دون مصافحة» ضمن إجراءات الوقاية من كورونا

آوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد بن ناصر الشثري، حكم السلام دون مصافحة، في ظل التوصيات الصادرة من الجهات ذات الصلة للوقاية من فيروس كورونا.

وقال الشثري، في فيديو بثته وزارة الصحة عبر «تويتر»، إن إلقاء السلام الذي وردت النصوص بفضله، يحصل بإلقاء التحية والسلام باللسان، أما المصافحة فأمر زائد، وأجور السلام تحصل بذلك ولو لم يكن هناك مصافحة.

وتابع الشثري، يعلم الجميع الآثار الطيبة لجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وجهات الاختصاص، وفي مقدمتها وزارة الصحة، تلك الجهود تؤكد حرص الدولة على وقاية الأمة من الوباء.

واستكمل الشثري: يجب علينا التقيد بتلك التوجيهات تقربا إلى الله، متسائلًا: ما فائدتنا في اجتماع يكون في آثاره انتشار الوباء؟ مشيرًا إلى أن الإنسان الذي يختار سبيل النظافة بتنظيف يده وثيابه بأوقات متقاربة يكون قد حمى نفسه من هذه الأوبئة، ومن أن يكون ناشرًا لهذا الوباء.

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