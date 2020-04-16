«صحة الجوف» تكشف عن الوضع الصحي لحالتي الإصابة بكورونا في القريات

أكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف، أن حالتي الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في محافظة القريات، أصبتنا بالفيروس؛ نتيجة مخالفة حالة مصابة كانت من خارج المنطقة.

وقالت «صحة الجوف»: إنه وإشارة إلى ما أعلنه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي بشان مستجدات فيروس كورونا، من اكتشاف حالتي إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظة القريات، فإن الإصابة حدثت نتيجة مخالطة حالة تأكدت إصابتها في وقت سابق من خارج المنطقة.

وأضافت «صحة الجوف»: إن الحالة المصابة، تم رصدها في حينه، وتتواجد بالحجر الصحي منذ وقت مبكر، حتى ظهرت حالة الإصابة، وسيتم التعامل معها وفق البروتوكولات المعتمدة من وزارة الصحة في هذا الشأن، مؤكدة أهمية التزام الجميع بتعليمات الوقاية من فيروس كورونا بالبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا في حالة الضرورة وقت السماح بذلك.

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة؛ ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 6380، بينما أصبح إجمال عدد الوفيات 83 حالة، ووصلت حالات التعافي لـ990 حالة، جاء ذلك وفق تصريحات المتحدث باسم الوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي؛ لكشف آخر مستجدات فيروس كورونا بالمملكة.

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