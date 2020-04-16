في تعميم لمشتركيها.. «غرفة الرياض» تطالب بتزويدها بأية مطالبات مالية على الجهات الحكومية

أصدرت غرفة الرياض، اليوم الخميس، تعميمًا لمشتركيها، تطالبهم بتزويدها بأية مطالبات مالية منتهية على الجهات الحكومية، وذلك قبل نهاية شهر شعبان الحالي؛ حرصًا على سرعة صرف تلك المستحقات.
وفي بيان عبر موقعها الرسمي، خاطبت غرفة الرياض مشتركيها، قائلة: نود إحاطتكم بأنه ورد خطاب مجلس الغرف بتاريخ 22/8/1441هـ، المبني على برقية وزير التجارة، رئيس لجنة مستحقات القطاع الخاص رقم (26068)، المؤرخ في 21/8/1441هـ، المتضمنة حث جميع الغرف التجارية والصناعية بسرعة رفع أي مطالبات لدى مشتركيهم من الأعوام المالية المنتهية على الجهات الحكومية المتعاقدة.
وأكد بيان الغرفة، أن تكون المطالبات مكتوبة بصيغة إكسيل، متضمنة أسم الجهة الحكومية المتعاقدة، ورقم العقد وتاريخه، وقيمته واسم المشروع، والمبلغ المستحق المتبقي، مع إيضاح استكمال الأعمال من عدمه، وما إذا كانت هناك ضمانات بنكية مقدمة للجهة الحكومية.
ولفت بيان الغرفة إلى أهمية إرفاق صور من جميع المستندات الداعمة للمطالبة، وإعادة إرسالها إلى الغرفة عبر البريد الإلكتروني [email protected] ، وذلك قبل نهاية شهر شعبان الحالي؛ حرصًا على سرعة الصرف.
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